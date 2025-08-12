Симонян: Мир с Азербайджаном открыл новые двери

Спикер парламента Армении Ален Симонян обратился к молодежи, отметив историческую значимость мирного соглашения, заключенного с Азербайджаном.

В своем сообщении на Facebook он подчеркнул, что достигнутая договоренность открывает для страны широкие перспективы — от укрепления экономики и развития образования до повышения уровня безопасности.

«Ваше поколение станет величайшим строителем и хранителем прочного мира. Верю, что вместе мы построим безопасную, справедливую и процветающую Армению, где вы сможете осуществить свои мечты без ограничений, неопределенности и страха», — написал Симонян.