Пашинян формирует новую команду

Премьер-министр Армении и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян определился со списком членов правления партии. Об этом сообщает газета «Жоговурд» со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что в обновленный состав войдут мэр Еревана Тигран Авинян, спикер парламента Ален Симонян, министр обороны Сурен Папикян, министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, министр экономики Геворк Папоян, глава аппарата премьера Араик Арутюнян, временный управляющий «Элсетями Армении» Романос Петросян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, руководитель фракции «ГД» Айк Конджорян, депутаты Ваагн Алексанян, Асмик Акопян, Алхас Казарян, Сона Казарян, Арусяк Манавазян, пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян и губернатор Тавушской области Айк Галумян.
Выборы в Совет правления партии назначены на 20 сентября. Всего зарегистрировано 42 кандидата, однако мест в органе 20.