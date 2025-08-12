USD 1.7000
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов

10:40 1800

Прокуратура Армении требует взыскать с Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Сейрана Оганяна и Юрия Хачатурова 670 млн драмов (примерно 1,7 млн долларов), выделенных жертвам «1 марта» (после президентских выборов 2008 года).

События после президентских выборов в Армении 2008 года — серия протестов, состоявшихся 19 февраля 2008 года. Массовые протесты против нарушений, сопровождавших выборы, были проведены в столице страны Ереване и организованы сторонниками кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 309
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7833
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 431
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 580
Большой скандал в израильской армии
11:17 2066
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1697
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1384
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1837
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1904
ЭТО ВАЖНО

12:26 309
11 августа 2025, 22:56 7833
12:12 431
12:09 580
11:17 2066
11:03 1697
10:57 1384
10:57 1837
10:52 1904
