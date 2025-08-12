Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов

Прокуратура Армении требует взыскать с Роберта Кочаряна, Армена Геворкяна, Сейрана Оганяна и Юрия Хачатурова 670 млн драмов (примерно 1,7 млн долларов), выделенных жертвам «1 марта» (после президентских выборов 2008 года).
События после президентских выборов в Армении 2008 года — серия протестов, состоявшихся 19 февраля 2008 года. Массовые протесты против нарушений, сопровождавших выборы, были проведены в столице страны Ереване и организованы сторонниками кандидата в президенты и первого президента РА Левона Тер-Петросяна. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 1 военнослужащий, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.