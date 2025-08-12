USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

«Азов» перебросили под Покровск

10:57 1837

1-й корпус Национальной гвардии Украины «Азов» сообщил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.

Об этом информирует Национальная гвардия Украины.

По словам представителей корпуса, обстановка остается сложной и динамичной.

Российские войска, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

«Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже», — сказали военные.

Напомним, российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, при этом самые интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском отрезках фронта.

По данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска недавно продвинулись в северной части Лисовки на Покровском направлении.

Британская разведка считает, что россиянам удалось добиться на этом участке фронта некоторых успехов.

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 317
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7836
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 434
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 587
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2069
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1697
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1386
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1838
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1906
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1803
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2083

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 317
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7836
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 434
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 587
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2069
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1697
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1386
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1838
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1906
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1803
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2083
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться