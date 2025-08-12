«Азов» перебросили под Покровск

1-й корпус Национальной гвардии Украины «Азов» сообщил, что несколько дней назад занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.
Об этом информирует Национальная гвардия Украины.
По словам представителей корпуса, обстановка остается сложной и динамичной.
Российские войска, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.
«Подразделениями корпуса спланированы и приняты меры по блокированию сил противника в определенном районе. О результатах будет сообщено позже», — сказали военные.
Напомним, российские войска ведут активные наступательные действия на 12 направлениях, при этом самые интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском отрезках фронта.
По данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска недавно продвинулись в северной части Лисовки на Покровском направлении.
Британская разведка считает, что россиянам удалось добиться на этом участке фронта некоторых успехов.