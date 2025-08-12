USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Большой скандал в израильской армии

11:17

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил начальника Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Эяля Замира в нарушении установленного порядка при обсуждении кадровых перестановок в армии.

По словам министра, пресс-служба военного ведомства опубликовала список кандидатов на ключевые посты без предварительного согласования с ним. Кац подчеркнул, что впредь любые кадровые вопросы должны обсуждаться только после их координации с министром обороны.

В ответ пресс-служба ЦАХАЛ, выступая от имени Замира, заявила, что речь идет о плановой ротации командиров бригад, участвующих в операции «Железные мечи». Согласно закону, начальник Генштаба принимает решения о назначениях на должности от полковника и выше, после чего передает их министру для утверждения.

«Начальник Генштаба проводит организованное обсуждение кадровых вопросов с участием форума Генштаба и принимает решения о назначениях. После этого они направляются министру, который может их утвердить или отклонить», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

В армии пояснили, что подобные ротации необходимы для поддержания боеспособности и позволяют офицерам и их семьям заблаговременно готовиться к смене места службы.

Это уже не первый конфликт Каца с руководством ЦАХАЛ. Ранее он спорил с бывшим начальником Генштаба Герци Халеви, отказываясь утверждать ряд назначений до завершения расследования обстоятельств терактов 7 октября 2023 года.

