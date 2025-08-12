Русские ударили по учебному центру ВСУ

В ночь на 12 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

«Оповещение личного состава было проведено сразу после поступления сигнала «Ракетная опасность». Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища группа военнослужащих оказалась в зоне поражения кассетных боеприпасов», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Еще 12 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

На месте работают экстренные службы, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В ведомстве отметили, что для сохранения жизни и здоровья личного состава продолжается работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Также принимаются дополнительные меры по защите военнослужащих во время ракетных обстрелов.