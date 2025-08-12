USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Русские ударили по учебному центру ВСУ

11:03 1702

В ночь на 12 августа российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

«Оповещение личного состава было проведено сразу после поступления сигнала «Ракетная опасность». Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища группа военнослужащих оказалась в зоне поражения кассетных боеприпасов», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Еще 12 человек обратились за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

На месте работают экстренные службы, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь. Командование Сухопутных войск выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В ведомстве отметили, что для сохранения жизни и здоровья личного состава продолжается работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Также принимаются дополнительные меры по защите военнослужащих во время ракетных обстрелов.

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 327
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7840
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 441
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 592
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2076
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1703
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1390
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1842
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1909
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1805
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2086

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 327
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7840
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 441
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 592
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2076
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1703
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1390
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1842
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1909
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1805
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2086
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться