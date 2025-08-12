К чему готовятся Россия и Беларусь?

Совместное учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в середине сентября, сообщили в Минобороны Беларуси во вторник.

«Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года», - говорится в сообщении ведомства.

Тема учения – «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Общей целью учений станет проверка возможностей Беларуси и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии, сказали в Минобороны.

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заверил, что Беларусь «проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства».

Руководство учением будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси.