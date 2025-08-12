К чему готовятся Россия и Беларусь?

USD 1.7000
Совместное учение вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2025» пройдет в середине сентября, сообщили в Минобороны Беларуси во вторник.

«Совместное стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2025» пройдет в период с 12 по 16 сентября 2025 года», - говорится в сообщении ведомства.

Тема учения – «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Общей целью учений станет проверка возможностей Беларуси и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии, сказали в Минобороны.

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заверил, что Беларусь «проводит миролюбивую политику и осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение военной безопасности государства».

Руководство учением будет осуществлять Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси.

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 334
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7845
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 446
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 600
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2080
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1704
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1390
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1843
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1910
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1809
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2088
