Решающие бои на украинском фронте

Аналитики Института изучения войны (ISW) предупредили о растущей угрозе ускоренного продвижения российских войск в районе Доброполья и в целом на Покровском направлении. По их оценке, ближайшие несколько дней, в том числе накануне саммита США и России на Аляске, будут критически важными для способности Украины сдержать наступление россиян на севере и северо-западе от Покровска.

В новом отчете ISW отмечается, что российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) проникают в районы возле Доброполья (Донецкая область), а также, вероятно, продвинулись на юго-восток от города. На основании данных NASA FIRMS о тепловых аномалиях зафиксированы вероятные боевые действия вблизи сел Новое Шахово, Новый Донбасс, Белицкое и Родинское.

По оценке аналитиков, российские войска могли недавно захватить Разино, Сухецкое, Федоровку, Затишок, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное, а также Маяк и Паньковку. Минобороны РФ 11 августа заявило о взятии Федоровки, а украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил о действиях штурмовых групп россиян возле Кучерова Яра, Нового Шахово и Белицкого. Российские источники утверждают, что россияне перекрыли участок трассы Т-0515 Покровск–Доброполье шириной около 2,5 км и что Кучеров Яр и Золотой Колодец стали «серыми зонами».

В ISW считают преждевременным говорить о прорыве оперативного уровня, однако отмечают, что РФ, как и весной 2024 года под Авдеевкой, может попытаться превратить локальное продвижение в более масштабный успех уже в ближайшие дни.

Отдельное внимание в отчете уделено массированным ударам российских беспилотников по украинским логистическим линиям. По данным ISW, улучшенные тактические возможности БПЛА позволяют россиянам атаковать глубже в тыл, в том числе вдоль трасс Т-0514 Доброполье–Лиман и Т-0515 в районе Родинского, что усложняет снабжение обороняющихся сил.

Аналитики предполагают, что активизация боев под Добропольем может быть частью информационной кампании Кремля перед саммитом 15 августа. Путин, по их мнению, стремится создать впечатление неизбежного захвата Россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, чтобы вынудить Украину и Запад к уступкам. При этом ISW подчеркивает, что полная оккупация этих территорий остается крайне сложной задачей и может занять годы.

Ранее на фоне обострения обстановки экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азов» Богдан Кротевич («Тавр») заявил, что ситуация на линии Покровск–Константиновка критическая: «Линии боевого соприкосновения как постоянной линии фактически не существует. Покровск и Мирноград почти в окружении. Константиновка — в полуокружении. Российская армия продвигается в направлении Краматорска и Дружковки».

Аналитическая группа DeepState также фиксирует активное продвижение российских войск и предупреждает, что при сохранении текущей динамики Доброполье может быть захвачено раньше Покровска.

В Оперативно-стратегическом группировочном управлении войск «Днепр» уточнили накануне, что россияне несут значительные потери и действуют небольшими группами, пытаясь обходить первую линию обороны. Украинские офицеры подчеркивают, что инфильтрация таких групп не равна установлению контроля над территорией, а все проникшие подразделения уничтожаются в кратчайшие сроки.

По данным британской разведки, в июле 2025 года российские войска захватили 500–550 кв. км территории Украины, включая районы в Донецкой области.