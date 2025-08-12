Представитель Алиева об ожиданиях от Армении

Об этом в интервью NE Global заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией предусматривает необходимость дальнейших шагов для его подписания и ратификации. В частности, Баку ожидает внесения поправок в конституцию Армении, чтобы устранить сохраняющиеся территориальные претензии к Азербайджану.

По его словам, подписанный документ подтвердил приверженность Азербайджана мирной повестке.

Среди других ключевых пунктов декларации Амирбеков отметил обязательство сторон открыть транспортные и коммуникационные связи, включая обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. В документе также упомянут специальный проект США — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который должен быть реализован на территории Армении.

Кроме того, совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ с предложением закрыть Минский процесс и связанные с ним структуры Амирбеков назвал важным шагом к устранению одного из главных препятствий на пути к миру и нормализации отношений.

Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении, по итогам которой была подписана Совместная декларация.