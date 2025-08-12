USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Представитель Алиева об ожиданиях от Армении

12:02 765

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией предусматривает необходимость дальнейших шагов для его подписания и ратификации. В частности, Баку ожидает внесения поправок в конституцию Армении, чтобы устранить сохраняющиеся территориальные претензии к Азербайджану.

Об этом в интервью NE Global заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

По его словам, подписанный документ подтвердил приверженность Азербайджана мирной повестке.

Среди других ключевых пунктов декларации Амирбеков отметил обязательство сторон открыть транспортные и коммуникационные связи, включая обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. В документе также упомянут специальный проект США — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который должен быть реализован на территории Армении.

Кроме того, совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ с предложением закрыть Минский процесс и связанные с ним структуры Амирбеков назвал важным шагом к устранению одного из главных препятствий на пути к миру и нормализации отношений.

Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении, по итогам которой была подписана Совместная декларация.

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 340
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7847
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 449
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 600
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2084
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1704
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1391
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1847
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1912
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1810
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2089

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 340
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7847
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 449
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 600
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2084
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1704
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1391
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1847
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1912
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1810
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2089
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться