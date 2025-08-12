Представитель Алиева об ожиданиях от Армении

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией предусматривает необходимость дальнейших шагов для его подписания и ратификации. В частности, Баку ожидает внесения поправок в конституцию Армении, чтобы устранить сохраняющиеся территориальные претензии к Азербайджану.
Об этом в интервью NE Global заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.
По его словам, подписанный документ подтвердил приверженность Азербайджана мирной повестке.
Среди других ключевых пунктов декларации Амирбеков отметил обязательство сторон открыть транспортные и коммуникационные связи, включая обеспечение беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. В документе также упомянут специальный проект США — «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), который должен быть реализован на территории Армении.
Кроме того, совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ с предложением закрыть Минский процесс и связанные с ним структуры Амирбеков назвал важным шагом к устранению одного из главных препятствий на пути к миру и нормализации отношений.
Напомним, 8 августа 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении, по итогам которой была подписана Совместная декларация.