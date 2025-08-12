В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы

В случае «нападения НАТО на Калининградскую область» Россия нанесет «ответный удар по столицам европейских государств». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Калининградская область «давно является для альянса костью в горле» и угрозы нападения «звучат не первый год». Депутат добавил, что Россия «готова к любым действиям со стороны НАТО».

«Если что, в европейских столицах ДНК не найдут после того, как Калининградская область ответит. Поэтому такие заявления нужно прекращать, чтобы не допустить тяжелых последствий», — сказал Колесник.

Он также заявил, что «в случае атаки на регион практически все столицы будут уничтожены и никакие бомбоубежища не спасут их жителей».