Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Армянские и американские военные плечом к плечу

12:12 451

Недельные армяно-американские военные учения Eagle Partner стартуют сегодня в Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, до 20 августа будет проходить подготовка армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Маневры предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на операции, связанные с медицинской эвакуацией.

Заявленные цели учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении.

Маневры Eagle Partner проводятся уже в третий раз. До этого они проходили в 2023 и 2024 годах.

