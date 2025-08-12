Армянские и американские военные плечом к плечу

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, до 20 августа будет проходить подготовка армянских военных к участию в международных миротворческих миссиях.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии штата Канзас. Маневры предусматривают подготовку и выполнение миротворческих задач с акцентом на операции, связанные с медицинской эвакуацией.

Заявленные цели учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности миротворческого подразделения вооруженных сил Армении.

Маневры Eagle Partner проводятся уже в третий раз. До этого они проходили в 2023 и 2024 годах.