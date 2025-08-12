USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Иностранцы погибли от удара России по учебному лагерю в Украине

12:15 465

По меньшей мере 12 иностранных добровольцев в рядах ВСУ из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран погибли в результате удара россиян по столовой в учебном лагере возле Кропивницкого Кировоградской области 21 июля. Об этом сообщается в публикации The New York Times.

По данным издания, ракетный обстрел учебного центра произошел, когда новобранцы садились за обеденные столы. Неназванный американский новобранец из Флориды сообщил изданию, что после взрыва он видел не менее 15 погибших солдат и более 100 раненых. Также, по данным военных, в результате удара загорелся склад боеприпасов, что привело к еще большему количеству взрывов во время оказания помощи раненым.

Представитель международного легиона украинской военной разведки Владимир Каминский не раскрыл числа жертв во время удара, но отметил, что расследование удара продолжается.

«Украинская правда» напоминает, что 21 июля Воздушные силы информировали о скоростной цели на Кропивницкий. ВСУ о последствиях не сообщали.

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 349
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7852
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 454
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 605
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2088
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1707
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1394
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1849
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1918
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1816
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2093

ЭТО ВАЖНО

Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»
12:26 349
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 7852
Армянские и американские военные плечом к плечу
Армянские и американские военные плечом к плечу
12:12 454
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
В Госдуме фантазируют об уничтожении Европы
12:09 605
Большой скандал в израильской армии
Большой скандал в израильской армии
11:17 2088
Русские ударили по учебному центру ВСУ
Русские ударили по учебному центру ВСУ
11:03 1707
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен»
Глава Пентагона о встрече Трампа и Путина: «Никто не останется доволен» видео
10:57 1394
«Азов» перебросили под Покровск
«Азов» перебросили под Покровск
10:57 1849
Арестован советник министра обороны Армении
Арестован советник министра обороны Армении
10:52 1918
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
Кочарян, Геворкян, Оганян и Хачатуров должны заплатить 1,7 млн долларов
10:40 1816
Пашинян формирует новую команду
Пашинян формирует новую команду
10:38 2093
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться