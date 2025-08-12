По меньшей мере 12 иностранных добровольцев в рядах ВСУ из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран погибли в результате удара россиян по столовой в учебном лагере возле Кропивницкого Кировоградской области 21 июля. Об этом сообщается в публикации The New York Times.

По данным издания, ракетный обстрел учебного центра произошел, когда новобранцы садились за обеденные столы. Неназванный американский новобранец из Флориды сообщил изданию, что после взрыва он видел не менее 15 погибших солдат и более 100 раненых. Также, по данным военных, в результате удара загорелся склад боеприпасов, что привело к еще большему количеству взрывов во время оказания помощи раненым.

Представитель международного легиона украинской военной разведки Владимир Каминский не раскрыл числа жертв во время удара, но отметил, что расследование удара продолжается.

«Украинская правда» напоминает, что 21 июля Воздушные силы информировали о скоростной цели на Кропивницкий. ВСУ о последствиях не сообщали.