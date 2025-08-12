Экс-президент Франции предупреждает Трампа: «Путин – профессиональный лжец»

USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Трамп и Путин имеют долгую историю нетипичных и противоречивых встреч, которые нередко завершались дипломатическими скандалами и взаимными комплиментами.

Первая официальная встреча состоялась в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, когда Трамп после переговоров конфисковал заметки своего переводчика. В тот же вечер он провел частный разговор с Путиным без представителей США. Позже, во Вьетнаме, Трамп публично согласился с утверждением Путина об отсутствии российского вмешательства в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к саммиту на Аляске. Впрочем, предыдущий опыт их переговоров вызывает скепсис, пишет Financial Times.

В 2018 году на саммите в Хельсинки американский президент поставил под сомнение выводы собственных спецслужб, отметив: «Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу ни одной причины, почему это должно быть так».

Саммит на Аляске станет первой личной встречей лидеров после возвращения Трампа в Белый дом. Аналитики предупреждают, что переговоры могут принести больше выгоды Путину, чем США.

«Нет возможности перейти от отсутствия прогресса к саммиту, который завершит войну, менее чем за неделю», - считает Сэмюэл Чарап, старший политолог Rand Corporation – «Но Трамп имеет эту неуемную веру в собственную харизму и способность убеждать».

Бывший президент Франции Франсуа Олланд, который участвовал в Минских переговорах 2015 года, предостерегает Трампа:

«Техника Путина - это профессиональная ложь. Трампу было бы хорошо продемонстрировать, что он имеет детальное знание ситуации».

Олланд описывает переговорный стиль российского лидера как медленный, затянутый и манипулятивный: «Путин начинает с исторических экскурсов, которые могут длиться часами. Он всегда предлагает «еще одну встречу» или «посредничество», чтобы создать видимость прогресса».

Бывший немецкий дипломат добавляет, что Путин - один из самых квалифицированных переговорщиков, который «в совершенстве знает детали, но всегда манипулирует фактами».

