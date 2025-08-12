Хуситы объявили охоту на пользователей Starlink

Хуситы объявили об изъятии и конфискации ряда спутниковых интернет-устройств Starlink, обвинив их пользователей в «шпионаже». Об этом сообщает агентство Saba со ссылкой на источник в силах безопасности.

Согласно источнику, враждебное хуситам «второе» правительство со столицей в Адене пыталось контрабандой переправить устройства Starlink в свободные провинции «для обслуживания американской и израильской разведки и их враждебной деятельности».

Хуситы заявили, что владение устройствами Starlink является «преступлением, караемым законом», и призвали граждан сообщать любую информацию, связанную с ними.

Йемен стал первой страной на Ближнем Востоке, где официально предоставляются услуги спутниковой связи. 18 сентября основатель компании SpaceX, которой принадлежит Starlink, Илон Маск сообщил, что сервис заработал в Йемене.