USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Президент Албании поздравляет Ильхама Алиева

новость дополнена 13:14
13:14 860

12 августа президент Республики Албания Байрам Бегай позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно сообщению, Байрам Бегай поздравил главу азербайджанского государства с нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, а также с подписанием декларации при свидетельстве президента США и других документов. Бегай особо подчеркнул проявленные президентом Азербайджана решимость и лидерство в этом процессе. В то же время Байрам Бегай высоко оценил поддержку президента США этому процессу.

В то же время президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления. Подчеркнув, что именно Азербайджан является инициатором мирной повестки в регионе и автором текста мирного договора, глава государства отметил важность принятых на встрече в Вашингтоне документов с точки зрения продвижения мирной повестки. Ильхам Алиев отметил роль президента США в поддержке этого процесса.

В ходе телефонного разговора были высоко оценены успешное сотрудничество и взаимная поддержка Азербайджана и Албании в рамках международных организаций.

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3359
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3423
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1006
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2366
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14253
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1961
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3467
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7217
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1849
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2328
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8424

ЭТО ВАЖНО

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3359
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3423
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1006
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2366
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14253
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1961
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3467
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7217
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1849
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2328
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться