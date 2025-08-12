Европа готовится к войне: производство боеприпасов вырастет многократно

Евросоюз планирует увеличить ежегодное производство боеприпасов до 2 млн единиц к концу 2025 года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

Кубилюс отметил, что с начала российско-украинской войны производственные мощности Европы выросли с 300 тыс. боеприпасов в год и к концу 2025-го должны достичь уровня в 2 млн.

Как пишет издание, Брюссель ведет переговоры о запуске новой программы военного финансирования на сумму в €1,5 млрд. Она будет аналогична действующему механизму ASAP, в рамках которого осуществляются совместные закупки боеприпасов.

Еврокомиссия рассматривает возможность использования подобных схем для стимулирования роста производства и в других секторах оборонной промышленности. Среди приоритетных направлений он назвал ракеты, системы ПВО, артиллерию и беспилотники.

По данным издания, промышленные площади, занятые военным производством, превышают 7 млн квадратных метров. В Financial Times назвали этот процесс «перевооружением исторического масштаба».