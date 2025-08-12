USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Европа готовится к войне: производство боеприпасов вырастет многократно

13:00 799

Евросоюз планирует увеличить ежегодное производство боеприпасов до 2 млн единиц к концу 2025 года. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса.

Кубилюс отметил, что с начала российско-украинской войны производственные мощности Европы выросли с 300 тыс. боеприпасов в год и к концу 2025-го должны достичь уровня в 2 млн.

Как пишет издание, Брюссель ведет переговоры о запуске новой программы военного финансирования на сумму в €1,5 млрд. Она будет аналогична действующему механизму ASAP, в рамках которого осуществляются совместные закупки боеприпасов.

Еврокомиссия рассматривает возможность использования подобных схем для стимулирования роста производства и в других секторах оборонной промышленности. Среди приоритетных направлений он назвал ракеты, системы ПВО, артиллерию и беспилотники.

По данным издания, промышленные площади, занятые военным производством, превышают 7 млн квадратных метров. В Financial Times назвали этот процесс «перевооружением исторического масштаба».

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3361
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3423
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1009
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2366
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14253
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1963
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3469
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7217
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1850
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2328
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8424

ЭТО ВАЖНО

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3361
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3423
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1009
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2366
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14253
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1963
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3469
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7217
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1850
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2328
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться