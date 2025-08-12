Орбан доказывает, что он «не марионетка Путина»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он не присоединился к коллегам из Евросоюза в вопросе поддержки Украины накануне саммита на Аляске. Его цитирует газета HVG.

«Прежде чем европейский либерально-мейнстримный хор снова запоет «Марионетку Путина», я хотел бы объяснить, почему я не могу поддержать это заявление от имени Венгрии», — заявил Орбан.

Всего он перечислил три причины, по которым занял такую позицию: речь идет о встрече, на которую лидеры стран — членов Евросоюза даже не были приглашены; ЕС в целом отодвинут в сторону в вопросе украинского конфликта. «Хуже было бы, только если бы мы давали указания со скамейки запасных, единственный разумный шаг для лидеров ЕС — инициировать саммит ЕС — Россия по примеру американо-российской встречи», - сказал Орбан.