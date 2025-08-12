Орбан доказывает, что он «не марионетка Путина»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он не присоединился к коллегам из Евросоюза в вопросе поддержки Украины накануне саммита на Аляске. Его цитирует газета HVG.
«Прежде чем европейский либерально-мейнстримный хор снова запоет «Марионетку Путина», я хотел бы объяснить, почему я не могу поддержать это заявление от имени Венгрии», — заявил Орбан.
Всего он перечислил три причины, по которым занял такую позицию: речь идет о встрече, на которую лидеры стран — членов Евросоюза даже не были приглашены; ЕС в целом отодвинут в сторону в вопросе украинского конфликта. «Хуже было бы, только если бы мы давали указания со скамейки запасных, единственный разумный шаг для лидеров ЕС — инициировать саммит ЕС — Россия по примеру американо-российской встречи», - сказал Орбан.
*** 13:00
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал общее заявление лидеров Евросоюза, опубликованное на сайте Европейского совета в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Мы, лидеры Европейского союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение военной агрессии России против Украины и достижение справедливого и длительного мира и безопасности для Украины. Европейский союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою собственную судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС», — говорится в документе.
Лидеры ЕС также заявили, что «международные границы не должны меняться силой», «народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее», а «путь к миру в Украине не может определяться без Украины».
«Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий», — отмечается в заявлении.
Руководители ЕС пообещали, что «Европейский союз в координации с США и другими близкими по позиции партнерами продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине», а также «продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против Российской Федерации».
Заявление подписали 26 из 27 лидеров стран Евросоюза. «Венгрия не присоединилась к этому заявлению», — говорится в примечании к документу.