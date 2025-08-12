USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Орбан доказывает, что он «не марионетка Путина»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему он не присоединился к коллегам из Евросоюза в вопросе поддержки Украины накануне саммита на Аляске. Его цитирует газета HVG.

«Прежде чем европейский либерально-мейнстримный хор снова запоет «Марионетку Путина», я хотел бы объяснить, почему я не могу поддержать это заявление от имени Венгрии», — заявил Орбан.

Всего он перечислил три причины, по которым занял такую позицию: речь идет о встрече, на которую лидеры стран — членов Евросоюза даже не были приглашены; ЕС в целом отодвинут в сторону в вопросе украинского конфликта. «Хуже было бы, только если бы мы давали указания со скамейки запасных, единственный разумный шаг для лидеров ЕС — инициировать саммит ЕС — Россия по примеру американо-российской встречи», - сказал Орбан.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не подписал общее заявление лидеров Евросоюза, опубликованное на сайте Европейского совета в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы, лидеры Европейского союза, приветствуем усилия президента Трампа, направленные на прекращение военной агрессии России против Украины и достижение справедливого и длительного мира и безопасности для Украины. Европейский союз подчеркивает неотъемлемое право Украины выбирать свою собственную судьбу и будет продолжать поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС», — говорится в документе.

Лидеры ЕС также заявили, что «международные границы не должны меняться силой», «народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свое будущее», а «путь к миру в Украине не может определяться без Украины».

«Содержательные переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий», — отмечается в заявлении.

Руководители ЕС пообещали, что «Европейский союз в координации с США и другими близкими по позиции партнерами продолжит оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине», а также «продолжит поддерживать и вводить ограничительные меры против Российской Федерации».

Заявление подписали 26 из 27 лидеров стран Евросоюза. «Венгрия не присоединилась к этому заявлению», — говорится в примечании к документу.

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3363
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3424
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1012
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2367
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
00:23 14253
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1965
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3471
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
11 августа 2025, 23:33 7217
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1850
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2328
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
11 августа 2025, 22:56 8424

