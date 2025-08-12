Прогноз на завтра

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 13 августа.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 12 на 13 августа и утром в некоторых районах возможен кратковременный дождь и гроза. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха в столице и на полуострове составит ночью 21-24°C, днем 29-33°C.

В отдельных районах страны местами ожидаются дожди и грозы, в некоторых местах ливневого характера, возможен град.

Температура воздуха в регионах: ночью 20-24°C, днем 30-35°C, в горах ночью 10-15°C, днем 18-23°C.