В Азербайджане выросли зарплаты

В первом полугодии 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане достигла 1 097 манатов, что на 9,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

По состоянию на 1 июля 2025 года численность наемных работников в экономике страны составила 1,77 млн человек, из которых 864,2 тысячи трудились в государственном секторе, а 906,6 тысячи — в негосударственном.

Распределение занятости по отраслям выглядело следующим образом: 18,8% — торговля и ремонт транспортных средств, 18,3% — образование, 13,8% — промышленность, 8,5% — здравоохранение и социальные услуги, 6,7% — строительство, 6,3% — государственное управление и оборона, 4,2% — транспорт и складское хозяйство, 3,9% — профессиональная, научная и техническая деятельность, 2,4% — сельское, лесное хозяйство и рыболовство, 2,3% — финансовая и страховая деятельность, а 14,8% — прочие сферы экономики.

За семь месяцев 2025 года номинальный объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана составил 72,43 млрд манатов, что в реальном выражении на 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом нефтегазовый сектор сократился на 3,3%, а ненефтегазовый — вырос на 3,1%.

В структуре ВВП на промышленность приходится 35%, на торговлю и ремонт транспортных средств — 10,1%, транспорт и складское хозяйство — 7%, сельское, лесное хозяйство и рыболовство — 6,3%, строительство — 6%, размещение туристов и общественное питание — 2,8%, сфера информации и связи — 1,8%, остальные отрасли составляют 21,1%. Доля налогов в ВВП составляет 9,9%.

ВВП на душу населения в текущем году достиг 7 077 манатов.