Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!

Один из главных идеологов «русского мира» Александр Дугин прокомментировал подписанный в Вашингтоне договор между Азербайджаном и Арменией, назвав это событие «провалом российской политики на Южном Кавказе».

«Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне — это провал российской политики на Южном Кавказе. Россия потеряла влияние в регионе, а виновные остаются безнаказанными. Пора признать ошибки и восстановить статус великой державы», — заявил философ Александр Дугин.

По его словам, этот документ — признак бессилия России.

«Этот договор — доказательство нашего бессилия. Мы больше не контролируем даже постсоветское пространство. Если нас не уважают здесь, кто будет считаться с нами на мировой арене? Это не просто поражение — это пощечина каждому русскому.

Нельзя оправдываться, обвиняя Пашиняна и Алиева. Надо признать: мы проиграли, потому что доверили переговоры не тем людям. Если не воспринимать это как унижение, мы перестанем быть суверенной цивилизацией. Виновные должны ответить», — заявил он.