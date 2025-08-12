USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!

13:20 3374

Один из главных идеологов «русского мира» Александр Дугин прокомментировал подписанный в Вашингтоне договор между Азербайджаном и Арменией, назвав это событие «провалом российской политики на Южном Кавказе».

«Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне — это провал российской политики на Южном Кавказе. Россия потеряла влияние в регионе, а виновные остаются безнаказанными. Пора признать ошибки и восстановить статус великой державы», — заявил философ Александр Дугин.

По его словам, этот документ — признак бессилия России.

«Этот договор — доказательство нашего бессилия. Мы больше не контролируем даже постсоветское пространство. Если нас не уважают здесь, кто будет считаться с нами на мировой арене? Это не просто поражение — это пощечина каждому русскому.

Нельзя оправдываться, обвиняя Пашиняна и Алиева. Надо признать: мы проиграли, потому что доверили переговоры не тем людям. Если не воспринимать это как унижение, мы перестанем быть суверенной цивилизацией. Виновные должны ответить», — заявил он.

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3375
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3424
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1021
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2367
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14255
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1970
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3479
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7217
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1853
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2330
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8425

ЭТО ВАЖНО

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3375
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3424
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1021
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2367
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14255
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1970
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3479
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7217
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1853
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2330
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8425
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться