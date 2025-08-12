Аллахшукюр Пашазаде предупреждает из Кейптауна...

Проявления ксенофобии, представляющие угрозу международной стабильности, и последствия влияния искусственного интеллекта являются одними из наиболее серьезных вызовов, стоящих перед человечеством. Об этом председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде сообщил на Межконфессиональном форуме G20 в Кейптауне.

Он заявил, что призывы к ненависти, разжигающие этническую, религиозную и расовую дискриминацию, попытки столкновения цивилизаций, стремительное вооружение и реальная ядерная угроза являются величайшими угрозами для всего человечества.