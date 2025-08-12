В Турции отменяют all inclusive

Власти Турции рассматривают идею отказаться от привычного «шведского стола» в отелях и ресторанах, чтобы бороться с пищевыми отходами. Совет по сельскому хозяйству и продовольственной политике при президенте готовит доклад для главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет газета Sabah.

Рамазан Бингель, член президентского совета и глава Ассоциации турецких рестораторов, рассказал, что через пару месяцев будет готов «всеобъемлющий доклад», который направят президенту и профильным ведомствам.

«После этого в парламенте могут принять новые законы. В частности, систему «все включено» (all inclusive) в турецких отелях хотят заменить форматом «а-ля карт» (à la carte), когда гость заказывает ровно столько еды, сколько способен съесть», — отметил он.

Напомним, система all inclusive, широко распространенная на курортах Турции, включает бесплатное питание, напитки и услуги вместе с проживанием.

По данным турецкого фонда по борьбе с расточительством, в стране ежегодно выбрасывают около 23 миллионов тонн продуктов. Причем около трети продуктов даже не доходит до приготовления — это в основном фрукты, овощи и хлеб. Ежедневно в Турции выбрасывают примерно 12 миллионов булочек и хлебобулочных изделий.

Бингель также обратил внимание на популярный в кафе и ресторанах «завтрак на блюдцах», когда ингредиенты подают в маленьких порциях на нескольких тарелках. По его мнению, около половины такой еды пропадает и уходит в мусор. Вместо этого он предлагает перейти на меню с выбором блюд, чтобы уменьшить отходы.