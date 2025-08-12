Иранская валюта пробивает дно

«Для того чтобы снизить психологическое давление и провести ряд структурных реформ, правительство одобрило этот законопроект», - заявила представитель правительства Фатема Мохеджерани.

По ее словам, «из-за инфляции национальная валюта стала практически бесполезной». Теперь проект денежной реформы предстоит одобрить депутатам Меджлиса (парламента Ирана) и членам Совета стражей конституции. О том, когда будет проведена реформа, не сообщается.

Ранее глава экономического комитета Меджлиса Шамседдин Хосейни заявлял, что новая валюта также будет называться риалом, при этом один новый риал будет обмениваться на 10 тысяч современных риалов. Кроме того, в оборот будет введена мелкая монета - геран (1 новый риал = 100 геранам).

В начале 2025 года иранский риал достиг исторического минимума, превысив отметку в 1 043 000 за доллар на неофициальном рынке. Девальвация валюты стала отражением глубинного экономического кризиса, вызванного сочетанием международных санкций, дефицита иностранной валюты и слабой экономической политики. За предыдущие месяцы риал потерял десятки процентов своей стоимости, подстегнув инфляцию, которая в апреле–мае достигала 35–39 % в годовом выражении. Цены на продовольствие за год выросли на 30–70 %, что вызвало волну протестов, включая забастовки пекарей в нескольких городах.

Финансовая нестабильность привела к отставке министра экономики, которого парламент обвинил в неспособности удержать курс национальной валюты.