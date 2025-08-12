Огонь отступает: Турция берет верх над стихией

Власти Турции взяли под контроль масштабные лесные пожары на западе страны – в провинциях Чанаккале, Эдирне, Маниса, а также в юго-восточной провинции Хатай, сообщил глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы.

Наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе Эзине в провинции Чанаккале, где были эвакуированы более 2 тыс. жителей из трех деревень. Часть людей вывозили по морю с привлечением турецких ВМС.

Накануне губернатор провинции Омер Тараман сообщил, что из-за пожаров в Чанаккале было приостановлено движение судов в обоих направлениях. Кроме того, принято решение о закрытии местного аэропорта.