Огонь отступает: Турция берет верх над стихией

Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Власти Турции взяли под контроль масштабные лесные пожары на западе страны – в провинциях Чанаккале, Эдирне, Маниса, а также в юго-восточной провинции Хатай, сообщил глава Минсельхоза республики Ибрагим Юмаклы.

Наиболее сложная обстановка наблюдалась в районе Эзине в провинции Чанаккале, где были эвакуированы более 2 тыс. жителей из трех деревень. Часть людей вывозили по морю с привлечением турецких ВМС.

Накануне губернатор провинции Омер Тараман сообщил, что из-за пожаров в Чанаккале было приостановлено движение судов в обоих направлениях. Кроме того, принято решение о закрытии местного аэропорта.

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3387
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3426
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1032
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2369
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14260
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1977
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3483
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7218
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1857
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2332
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8429
