Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Azercell продолжает цифровую трансформацию клиентского обслуживания

14:02 198

Azercell упрощает обслуживание клиентов, внедряя технологию цифровой подписи нового поколения SİMA İmza. Отныне при активации новых номеров в центрах продаж и обслуживания договоры будут оформляться исключительно в электронном формате, без применения бумажных носителей. Абоненты же смогут быстро, удобно и безопасно подписывать документы через мобильное приложение SİMA İmza.

Инновационный подход позволит сократить время обслуживания, повысить качество взаимодействия с абонентами, а также внести вклад в охрану окружающей среды за счет сокращения расхода бумаги.

В настоящее время абонентам предлагаются две опции подписания документов - как на бумажном, так и цифровом носителе. Однако в ближайшем будущем планируется полный переход на цифровой формат оформления документов.

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3389
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3426
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1036
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2371
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14261
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1978
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3485
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7218
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1857
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2333
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8429

