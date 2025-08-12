Россия как продавала нефть, так и продает

Агентство отмечает, что несмотря на угрозу дополнительных пошлин накануне встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, существенного влияния на потоки это пока не оказывает. За четыре недели, завершившиеся 10 августа, среднесуточные поставки составили 3,11 млн баррелей — примерно на 3% ниже пересмотренного уровня в 3,21 млн баррелей за предыдущий аналогичный период. При этом в последнее время наблюдается рост недельных объемов.

Bloomberg также сообщает, что, несмотря на то что индийские НПЗ уже начали закупать нефть у других поставщиков из-за введенного Трампом 25-процентного тарифа, реальное влияние на российский экспорт станет ясно лишь через несколько недель. Компании могут отказаться от спотовых закупок российской нефти для октябрьских поставок, но пока ожидают разъяснений от властей, поясняет агентство.

Дополнительные пошлины запланированы к введению с 27 августа, однако их могут отменить. По данным издания, рынок пока не прогнозирует значительных сбоев в экспорте российской нефти.

Как сообщал Bloomberg, российская нефть марки Urals продается индийским покупателям с существенной скидкой – ее цена более чем на $5 за баррель ниже марки Brent (около $67 на 7 августа), тогда как две недели назад разница была почти незаметна.

Вашингтон 6 августа объявил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары, экспортируемые в США, в ответ на закупки российской нефти Нью-Дели, что доведет общий тариф до 50%. Власти Индии охарактеризовали эти меры как «несправедливые и необоснованные» и пообещали принять ответные шаги для защиты национальных интересов.