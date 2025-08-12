USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Россия как продавала нефть, так и продает

14:05 615

Объемы поставок российской нефти на внешние рынки снижаются третью неделю подряд, оставаясь в пределах годового диапазона, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что несмотря на угрозу дополнительных пошлин накануне встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, существенного влияния на потоки это пока не оказывает. За четыре недели, завершившиеся 10 августа, среднесуточные поставки составили 3,11 млн баррелей — примерно на 3% ниже пересмотренного уровня в 3,21 млн баррелей за предыдущий аналогичный период. При этом в последнее время наблюдается рост недельных объемов.

Bloomberg также сообщает, что, несмотря на то что индийские НПЗ уже начали закупать нефть у других поставщиков из-за введенного Трампом 25-процентного тарифа, реальное влияние на российский экспорт станет ясно лишь через несколько недель. Компании могут отказаться от спотовых закупок российской нефти для октябрьских поставок, но пока ожидают разъяснений от властей, поясняет агентство.

Дополнительные пошлины запланированы к введению с 27 августа, однако их могут отменить. По данным издания, рынок пока не прогнозирует значительных сбоев в экспорте российской нефти.

Как сообщал Bloomberg, российская нефть марки Urals продается индийским покупателям с существенной скидкой – ее цена более чем на $5 за баррель ниже марки Brent (около $67 на 7 августа), тогда как две недели назад разница была почти незаметна.

Вашингтон 6 августа объявил о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары, экспортируемые в США, в ответ на закупки российской нефти Нью-Дели, что доведет общий тариф до 50%. Власти Индии охарактеризовали эти меры как «несправедливые и необоснованные» и пообещали принять ответные шаги для защиты национальных интересов.

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3392
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3426
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1040
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2372
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14262
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1978
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3485
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7218
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1857
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2334
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8429

ЭТО ВАЖНО

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3392
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3426
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1040
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2372
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14262
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1978
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3485
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7218
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1857
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2334
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8429
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться