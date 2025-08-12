USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Пашинян обсудил с европейцами роспуск Минской группы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антонио Костой. В беседе он представил итоги переговоров, состоявшихся 8 августа в Вашингтоне, включая парафирование «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», совместное обращение в ОБСЕ о роспуске Минской группы, разблокирование региональных коммуникаций на основе территориальной целостности и проект «Дорога Трампа к международному миру и процветанию».

Министры иностранных дел Азербайджана и Республики Армения направили совместное обращение к действующему председателю ОБСЕ о закрытии Минского группы и связанных с ней структур.

