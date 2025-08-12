USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

В Казахстане резко упал интерес к русским классам

14:24 639

Министерство просвещения Казахстана не намерено закрывать классы, где обучение проходит на русском языке, несмотря на то, что, согласно статистике, все больше граждан республики выбирают для детей обучение на казахском языке.

Об этом на пресс-конференции заявил глава министерства Гани Бейсембаев.

"Таких планов, сразу скажу, нет. Потому что выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы [с необходимым языком обучения]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, имеются ли планы в перспективе полностью закрыть русские классы.

По его словам, сейчас, согласно статистическим данным, "желающих родителей учить детей именно в классах с казахским языком обучения становится больше".

"Это такая тенденция, поэтому и увеличено [число таких классов]. Специальных каких-то программ по открытию, по закрытию государство не имеет. Это естественный процесс. Самое главное - в любых организациях образования наша задача обеспечить качественное обучение", - сказал министр просвещения.

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3397
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3428
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1045
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2376
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14265
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1980
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3486
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7219
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1860
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2336
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8429

