В Казахстане резко упал интерес к русским классам

Об этом на пресс-конференции заявил глава министерства Гани Бейсембаев.

Министерство просвещения Казахстана не намерено закрывать классы, где обучение проходит на русском языке, несмотря на то, что, согласно статистике, все больше граждан республики выбирают для детей обучение на казахском языке.

"Таких планов, сразу скажу, нет. Потому что выбор класса осуществляет родитель, поэтому по выбору открываются классы [с необходимым языком обучения]", - сказал он, отвечая на вопрос о том, имеются ли планы в перспективе полностью закрыть русские классы.

По его словам, сейчас, согласно статистическим данным, "желающих родителей учить детей именно в классах с казахским языком обучения становится больше".

"Это такая тенденция, поэтому и увеличено [число таких классов]. Специальных каких-то программ по открытию, по закрытию государство не имеет. Это естественный процесс. Самое главное - в любых организациях образования наша задача обеспечить качественное обучение", - сказал министр просвещения.