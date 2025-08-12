USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура

14:26 1049

Президент Ирана Масуд Пезешкиан столкнулся с критикой после высказываний в прямом эфире, когда он сначала заявил, что переговоры с Вашингтоном предпочтительнее войны, а затем снизил значимость спора вокруг Зангезурского коридора, пишет оппозиционное издание Iran International.

«Вы хотите воевать? — сказал он, обращаясь, по-видимому, к иранским радикалам. — Что ж, вы хотели, но они ударили по нам. Если мы восстановим ядерные объекты, они снова их атакуют. Что мы можем сделать, если не вести переговоры?»

Позднее Пезешкиан уточнил: «Конечно, мы не сделаем ничего, что противоречит воле верховного лидера». Однако это не снизило уровень критики.

Консервативная газета Kayhan, главный редактор которой назначается верховным лидером Али Хаменеи, назвала его слова проявлением «невежества» и обвинила некоторых чиновников в «одержимости дихотомией войны и переговоров». Издание утверждало, что США и Израиль «умоляли Иран о прекращении огня».

Позже в тот же день Пезешкиан вызвал новую волну обсуждений, когда, отвечая на вопрос государственного телевидения о Зангезурском коридоре, заявил, что глава МИД Аббас Аракчи убедил его, что проект коридора не вредит интересам Ирана. Это противоречит позиции Корпуса стражей исламской революции и заявлению Хаменеи десятилетней давности о том, что проект вредит Армении и что Тегеран намерен ему противостоять.

Высказывания президента раскритиковали влиятельный депутат Аладдин Боруджерди и советник Хаменеи Али Акбар Велаяти. Оппоненты обвинили его в незнании официальной линии и поставили под сомнение его политическую компетентность. Ультраконсервативные издания заявили, что Пезешкиан повторяет угрозы президента США Дональда Трампа и подрывает право Ирана на обогащение урана. Газета Vatan Emrooz назвала его позицию «отступлением и капитуляцией», а Javan, связанная с КСИР, раскритиковала за защиту своих слов через апелляцию к согласованности с Хаменеи.

В соцсетях пропагандист Али Акбар Раэфи-пур назвал заявления Пезешкиана «заблуждением, чепухой и парадоксом». Ультраконсервативный академик Фоад Изади, обучавшийся в США, заявил, что такие слова повышают риск новых ударов по Ирану, так как «американские чиновники решат, что атака на Иран не будет дорогостоящей».

Часть комментаторов поддержала Пезешкиана, назвав его позицию реалистичной в условиях напряженности. Они связали это с недавним возвращением ветерана-консерватора Али Лариджани в Высший совет национальной безопасности в качестве представителя верховного лидера.

По мнению экономиста Садега Алхоссейни, которого цитирует реформистский портал Rouydad24, Лариджани мог получить одобрение Хаменеи на переговоры с Вашингтоном, а Пезешкиан — стремиться снизить политическую цену такой инициативы внутри страны.

