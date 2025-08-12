Новый удар Китая по США

Власти Китая настоятельно рекомендуют местным компаниям воздержаться от использования процессоров Nvidia H20, особенно в государственных проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние недели китайским компаниям были направлены письма с рекомендациями не использовать чипы Nvidia, а также ускорители AMD. В некоторых из этих писем бизнесу задавали вопрос, почему выбирают американские процессоры вместо китайских аналогов, сообщили источники.

В Пекине выражают опасения, что продукция Nvidia может содержать функции отслеживания местоположения и удаленного отключения. Рекомендация отказаться от американских чипов может осложнить поставки Nvidia и AMD на крупнейший в мире рынок полупроводников, отмечает Bloomberg.

Накануне Financial Times и The New York Times сообщили, что Nvidia и AMD договорились с властями США о получении лицензии на экспорт чипов в Китай в обмен на выплату 15% дохода от продаж ИИ-продукции на китайском рынке.