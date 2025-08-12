USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Новый удар Китая по США

14:29

Власти Китая настоятельно рекомендуют местным компаниям воздержаться от использования процессоров Nvidia H20, особенно в государственных проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в последние недели китайским компаниям были направлены письма с рекомендациями не использовать чипы Nvidia, а также ускорители AMD. В некоторых из этих писем бизнесу задавали вопрос, почему выбирают американские процессоры вместо китайских аналогов, сообщили источники.

В Пекине выражают опасения, что продукция Nvidia может содержать функции отслеживания местоположения и удаленного отключения. Рекомендация отказаться от американских чипов может осложнить поставки Nvidia и AMD на крупнейший в мире рынок полупроводников, отмечает Bloomberg.

Накануне Financial Times и The New York Times сообщили, что Nvidia и AMD договорились с властями США о получении лицензии на экспорт чипов в Китай в обмен на выплату 15% дохода от продаж ИИ-продукции на китайском рынке.

Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 3405
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 3430
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 1052
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 2378
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 14270
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 1985
Решающие бои на украинском фронте
Решающие бои на украинском фронте
12:01 3489
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники
Уникальная система Израиля: сбивает ракеты и беспилотники наша корреспонденция; все еще актуально
11 августа 2025, 23:33 7220
Не «Орешником» единым
Не «Орешником» единым
12:52 1861
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
Экс-президент Франции предупреждает Трампа: Путин – профессиональный лжец
12:26 2338
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой
Поставки азербайджанского газа в Италию под угрозой мы спрашиваем - они отвечают; все еще актуально
11 августа 2025, 22:56 8429

