Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

В Китае создают гигантскую судостроительную компанию

Процедура слияния двух государственных судостроительных компаний стоимостью $16 млрд завершается в Китае на этой неделе, сообщает The Wall Street Journal.

В результате слияния компаний China State Shipbuilding (CSSC) и China Shipbuilding Industry появится крупнейший в мире судостроительный холдинг, занимающий 17% мирового рынка и генерирующий около $18 млрд выручки. В объединенном заказном портфеле компании насчитывается свыше 530 судов с общим дедвейтом 54 млн тонн — это максимальный показатель в мире.

Издание отмечает, что изначально CSSC и China Shipbuilding Industry были единой компанией, однако в 1999 году власти КНР приняли решение о ее разделении в целях усиления конкуренции. В настоящее же время приоритетом для Пекина является объединение госпредприятий, прежде всего в секторах, связанных с оборонной промышленностью. Обе компании ориентированы преимущественно на коммерческие проекты, однако CSSC также выполняет крупные заказы для ВМС Китая, а China Shipbuilding Industry спроектировала и построила первый китайский авианосец «Шаньдун».

Эксперты полагают, что сделка существенно укрепит позиции Китая в его многолетней задаче стать лидером мирового судостроения. В прошлом году около 55% мирового тоннажа приходилась на суда, построенные в Китае, тогда как доля США составляла всего 0,05%. Таким образом, судостроительные мощности Китая превосходят американские в 232 раза. Объединение крупнейших судостроительных предприятий позволит Китаю, как считают аналитики, эффективнее противостоять мерам администрации президента США Дональда Трампа, введшей пошлины на суда, построенные в КНР или принадлежащие китайским компаниям.

