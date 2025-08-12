USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Азербайджанцы стали больше пить и курить

В январе–июле 2025 года в торговых сетях Азербайджана потребителям было реализовано алкогольной и табачной продукции на сумму 1 миллиард 520,6 миллиона манатов.

Как сообщает Госкомстат, этот показатель на 0,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле текущего года объем продаж алкогольной и табачной продукции в торговых сетях составил 224,5 миллиона манатов.

В среднем за отчетный период на одного жителя страны ежемесячно приходилось покупок в розничной торговой сети на сумму 489,6 маната. Из них 268,7 маната приходилось на продукты питания, напитки и табачные изделия, а 220,9 маната — на непродовольственные товары.

