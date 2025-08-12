И хочется и колется

Правительство Италии намерено ограничить присутствие китайских инвесторов в стратегически важных компаниях, чтобы снизить риск обострения отношений с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ограничения затронут как частные, так и государственные компании, признанные правительством стратегическими, причем в числе заметных примеров называют итальянского производителя шин Pirelli & C. SpA, 37% акций которого принадлежит китайской госкомпании Sinochem International Corp.

Агентство напоминает, что в этом году руководство Pirelli лишило китайского инвестора права управленческого контроля после того, как компания столкнулась с риском ограничения продаж на американском рынке, который является для нее ключевым. Ранее Вашингтон запретил импорт и продажу в США подключаемых автомобилей, содержащих китайское оборудование или программное обеспечение.

Со своей стороны Sinochem заявляет о долгосрочном характере инвестиций в Pirelli, тогда как власти Италии, по данным источников, рассматривают варианты давления на компанию с целью заставить ее продать свою долю.

Bloomberg отмечает, что ситуация с Pirelli иллюстрирует, с какими вызовами сталкивается Европа в новых геополитических условиях: если после кризиса 2008 года регион активно привлекал китайские инвестиции, то теперь стремится сократить зависимость от Пекина, чтобы защитить стратегически важные отрасли и сохранить партнерские отношения с администрацией президента США Дональда Трампа.

По словам собеседников агентства, среди других активов, откуда Рим хотел бы вытеснить китайский капитал, – компания CDP Reti SpA, управляющая энергетической инфраструктурой страны. Ее акционером на 35% является подразделение китайской госкомпании State Grid Corporation of China, которое также располагает двумя местами в совете директоров.

В целом в капитале около 700 итальянских компаний присутствуют китайские инвестиции, однако усилия правительства сосредоточены на наиболее значимых фирмах в стратегических секторах – энергетике, транспорте, технологиях и финансах.