Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Россия хочет поссорить Украину и Польшу

15:47 658

Россия пытается рассорить Варшаву и Киев на фоне приближения «решающего момента» в российско-украинской войне.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

По его словам, сейчас «наступает решающий момент» в войне в Украине. Именно поэтому, подчеркнул глава польского правительства, «Россия делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву».

«Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же», — отметил польский премьер-министр.

Ранее Туск высказался о возможности «заморозки конфликта» в Украине. По его словам, на этот счет есть «определенные сигналы». Он также подчеркнул, что хотел бы, чтобы Польша приняла участие в формировании будущего прекращения огня, а затем и установлении мира.

«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6046
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 279
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 585
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 773
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3865
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2380
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 5985
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4060
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3093
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15030
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 3079

