Россия хочет поссорить Украину и Польшу

По его словам, сейчас «наступает решающий момент» в войне в Украине. Именно поэтому, подчеркнул глава польского правительства, «Россия делает все, чтобы поссорить Киев и Варшаву».

«Антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше — это сценарий Путина, организованный иностранными агентами и местными идиотами. Всегда теми же», — отметил польский премьер-министр.

Ранее Туск высказался о возможности «заморозки конфликта» в Украине. По его словам, на этот счет есть «определенные сигналы». Он также подчеркнул, что хотел бы, чтобы Польша приняла участие в формировании будущего прекращения огня, а затем и установлении мира.