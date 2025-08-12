Пророссийский олигарх зовет молдаван на протесты: обещает каждому $3 тысячи

Пророссийский олигарх из Молдовы Илан Шор призвал граждан на этой неделе выйти на протест в Кишиневе, за что пообещал ежемесячно выплачивать по три тысячи долларов каждому протестующему. В полиции Молдовы указали, что участие в акциях за деньги - нарушение закона, пишет NewsMaker.
Шор опубликовал видео, в котором призвал граждан Молдовы выйти с палатками на бессрочный протест. По его словам, многие молдаване якобы недовольны политикой власти, поэтому «выход только один — снести этот режим». В своем заявлении подсанкционный олигарх вспомнил предвыборное обещание своей команды якобы сделать минимальную зарплату в Молдове на уровне трех тысяч долларов, и заявил, что «не хочет ждать».
«Я призываю всех в субботу собраться на площади Великого национального собрания с палатками, где мы пробудем с вами столько времени, сколько нужно будет для того, чтобы изгнать эту желтую нечистую силу. …Чтобы компенсировать вам ваше время, которое вы не сможете получать зарплату, потому что вы будете заняты защитой своего будущего, начиная с субботы, вы начнете получать деньги. Когда вы придете на площадь, мы очень быстро организуем открытие вам счета, и вы будете получать зарплату на свой счет из расчета 3 тысячи долларов в месяц», — сказал Шор.
«…Полиция расценивает эти сообщения как подстрекательство к беззаконию и призывает всех граждан не поддаваться на незаконные обещания, чтобы не стать фигурантами уголовных дел», — сказали в полиции Молдовы.