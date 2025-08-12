USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Пророссийский олигарх зовет молдаван на протесты: обещает каждому $3 тысячи

15:45 758

Пророссийский олигарх из Молдовы Илан Шор призвал граждан на этой неделе выйти на протест в Кишиневе, за что пообещал ежемесячно выплачивать по три тысячи долларов каждому протестующему. В полиции Молдовы указали, что участие в акциях за деньги - нарушение закона, пишет NewsMaker.

Шор опубликовал видео, в котором призвал граждан Молдовы выйти с палатками на бессрочный протест. По его словам, многие молдаване якобы недовольны политикой власти, поэтому «выход только один — снести этот режим». В своем заявлении подсанкционный олигарх вспомнил предвыборное обещание своей команды якобы сделать минимальную зарплату в Молдове на уровне трех тысяч долларов, и заявил, что «не хочет ждать».

«Я призываю всех в субботу собраться на площади Великого национального собрания с палатками, где мы пробудем с вами столько времени, сколько нужно будет для того, чтобы изгнать эту желтую нечистую силу. …Чтобы компенсировать вам ваше время, которое вы не сможете получать зарплату, потому что вы будете заняты защитой своего будущего, начиная с субботы, вы начнете получать деньги. Когда вы придете на площадь, мы очень быстро организуем открытие вам счета, и вы будете получать зарплату на свой счет из расчета 3 тысячи долларов в месяц», — сказал Шор.

«…Полиция расценивает эти сообщения как подстрекательство к беззаконию и призывает всех граждан не поддаваться на незаконные обещания, чтобы не стать фигурантами уголовных дел», — сказали в полиции Молдовы.

«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6050
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 284
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 587
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 774
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3867
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2380
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 5985
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4061
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3093
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15032
В Азербайджане выросли зарплаты
В Азербайджане выросли зарплаты
13:16 3080

