Пророссийский олигарх зовет молдаван на протесты: обещает каждому $3 тысячи

Пророссийский олигарх из Молдовы Илан Шор призвал граждан на этой неделе выйти на протест в Кишиневе, за что пообещал ежемесячно выплачивать по три тысячи долларов каждому протестующему. В полиции Молдовы указали, что участие в акциях за деньги - нарушение закона, пишет NewsMaker.

Шор опубликовал видео, в котором призвал граждан Молдовы выйти с палатками на бессрочный протест. По его словам, многие молдаване якобы недовольны политикой власти, поэтому «выход только один — снести этот режим». В своем заявлении подсанкционный олигарх вспомнил предвыборное обещание своей команды якобы сделать минимальную зарплату в Молдове на уровне трех тысяч долларов, и заявил, что «не хочет ждать».