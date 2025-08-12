Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

США перебросили в Норвегию, вблизи границы с Россией, три сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer для проведения совместных учений с европейскими союзниками. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США в Европе.

Согласно пресс-релизу, наличие самолетов в Норвегии позволит экипажам совершенствовать тактику, повышать маневренность и укреплять координацию с союзниками по НАТО через совместные учения и операции, что повысит боевые возможности и уровень готовности.

Командование ВВС США в Европе уточняет, что в Норвегии летчики будут отрабатывать ударные миссии в условиях, приближенных к боевым, в том числе действия против угроз в реальном времени. Эти угрозы будут как воздушными, так и наземными.

По данным вооруженных сил Норвегии, американские бомбардировщики проведут учения с истребителями F-35, базирующимися на авиабазе Эрланн.

Сообщение о переброске самолетов появилось вскоре после того, как Дональд Трамп объявил, что его личная встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, рассказали, что Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить за Россией аннексию территорий, захваченных в ходе вторжения.