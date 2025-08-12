USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

15:48 1191

США перебросили в Норвегию, вблизи границы с Россией, три сверхзвуковых бомбардировщика B-1B Lancer для проведения совместных учений с европейскими союзниками. Об этом сообщает пресс-служба ВВС США в Европе.

Согласно пресс-релизу, наличие самолетов в Норвегии позволит экипажам совершенствовать тактику, повышать маневренность и укреплять координацию с союзниками по НАТО через совместные учения и операции, что повысит боевые возможности и уровень готовности.

Командование ВВС США в Европе уточняет, что в Норвегии летчики будут отрабатывать ударные миссии в условиях, приближенных к боевым, в том числе действия против угроз в реальном времени. Эти угрозы будут как воздушными, так и наземными.

По данным вооруженных сил Норвегии, американские бомбардировщики проведут учения с истребителями F-35, базирующимися на авиабазе Эрланн.

Сообщение о переброске самолетов появилось вскоре после того, как Дональд Трамп объявил, что его личная встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Источники Bloomberg, знакомые с ситуацией, рассказали, что Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить за Россией аннексию территорий, захваченных в ходе вторжения.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 2245
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6055
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 288
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 588
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 776
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3867
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2382
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 5985
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4062
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3094
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15033

ЭТО ВАЖНО

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 2245
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6055
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 288
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 588
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 776
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3867
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2382
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 5985
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4062
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3094
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15033
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться