Китай разрывает контакты с президентом Чехии

Власти Китая отказываются поддерживать какие-либо контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с далай-ламой XIV. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Несмотря на представления, которые мы неоднократно делали [чешской стороне], а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством, нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР, - сказал Цзянь, комментируя поездку чешского лидера. - В связи с провокационными действиями Петра Павела Китай принял решение не поддерживать с ним никаких контактов».

Нынешний далай-лама XIV с 1959 года, когда он покинул Тибет после поражения антикитайского восстания, живет в Индии. Он рассматривается властями Китая как «сепаратист, угрожающий единству нации».