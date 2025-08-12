Стало известно, где пройдет седьмой Саммит прикаспийских стран

Саммит прикаспийских стран пройдет в августе 2026 года в Иране. Об этом сообщил посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани в ходе выступления на конференции «Каспийское море - море мира и дружбы».

«Я рад сообщить, что Иран примет у себя 7-й саммит прикаспийских государств в августе 2026 года. Мы надеемся, что в Международный день Каспийского моря и 20-ю годовщину вступления в силу Тегеранской конвенции мы с гордостью примем в Тегеране президентов прикаспийских государств», - сказал он.

Рузбехани добавил, что Иран также намерен провести в 2025 году первую международную встречу губернаторов прибрежных провинций Каспийского моря.

«Приглашение и программа встречи будут разосланы всем прикаспийским странам в ближайшее время», - уточнил дипломат.