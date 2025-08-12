Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости

Вюгар Абдуллаев, сын покойного министра сельского хозяйства Азербайджана Мюзамиля Абдуллаева, утверждает, что не имеет доступа к недвижимости, доставшейся ему в наследство от отца, и подвергается угрозам со стороны исполнительного директора предприятия, расположенного на этой территории.
По словам Вюгара Абдуллаева, речь идет о более чем 2 000 квадратных метров недвижимого имущества в поселке Самедли Гёйгёльского района, на территории которого расположен винзавод Göygöl Şərab-2. Эта собственность, которая ранее принадлежала отцу Абдуллаева, была после его смерти официально разделена между наследниками. Впоследствии вдова министра отказалась от своей доли в пользу сына (сегодня Вюгар владеет долей в 5/6 этого объекта), а оставшаяся 1/6 часть принадлежит его сестре.
По словам Абдуллаева, проблема обострилась после того, как исполнительным директором предприятия Göygöl Şərab-2 стал бывший начальник полиции Товузского района Ширзад Аскеров. Несмотря на то что здание винзавода юридически не является собственностью предприятия, а принадлежит семье покойного министра, Аскеров, как утверждает Абдуллаев, закрыл для него доступ на территорию и фактически контролирует объект. Более того, арендная плата за использование помещения предприятием не выплачивается.
История собственности осложнена внутренними конфликтами между наследниками покойного министра. Первоначально 45 процентов акций предприятия принадлежали сестре Абдуллаева, а 55 процентов — другой компании. Со временем сестра выкупила долю второго владельца и стала единственным акционером Göygöl Şərab-2. Однако само здание завода, как подтверждает юридическая проверка, по-прежнему оставалось в частной собственности семьи Абдуллаевых, что и стало источником спора между братом и сестрой.
Вюгар Абдуллаев утверждает, что предпринимал попытки договориться с руководством завода и готов был предоставить здание в аренду. Он также заявляет, что в его распоряжении есть аудиозаписи переговоров, подтверждающие первоначальную готовность Ширзада Аскерова к компромиссу. Но впоследствии, по словам Абдуллаева, ситуация переросла в угрозы и давление со стороны окружения исполнительного директора, вплоть до провокаций и угроз уголовного преследования.
Тогда Абдуллаев обратился в суд, требуя признать его право на пользование собственностью. Суд первой и апелляционной инстанций признал правоту истца, однако ответчики обжаловали решение и дело дошло до Верховного суда. При этом еще в феврале 2024 года Бинагадинский районный суд вынес определение, обязывающее ответчика обеспечить Абдуллаеву доступ к объекту до окончательного решения. По утверждению истца, это судебное постановление не исполняется, а собственница предприятия, его родная сестра Айбениз Абдуллаева, игнорирует предписание суда.
На практике же, как считает Вюгар Абдуллаев, фактический контроль за объектом осуществляет Ширзад Аскеров, связанный с семьей через мужа его сестры.
Этибар Кязимова, вдова покойного министра, направила обращение президенту Ильхаму Алиеву, в котором описала давление на сына и незаконные, по ее мнению, действия исполнительного директора предприятия.
Сам Вюгар Абдуллаев подчеркивает, что не возражает против работы винзавода на спорной территории при условии официального договора об аренде и соблюдения его прав собственника.
Однако в настоящий момент, по словам Абдуллаева, имущество фактически захвачено, а он поражен в своих законных правах из-за позиции родной сестры и самоуправства Ширзада Аскерова.