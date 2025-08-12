«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионами Азербайджана и Северной Македонии - « Карабах ом» и «Шкендией».

Встречу будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели.

В первой игре в Скопье «Карабах» выиграл со счетом 1:0.

Если «Карабах» пройдет «Шкендию», то в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия). В случае же поражения чемпион Азербайджана сыграет в плей-офф Лиги Европы с неудачником этой пары. Первая игра в болгарском Разграде завершилась со счетом 0:0. Ответная встреча в Будапеште начнется сегодня в 22:15 по бакинскому времени.