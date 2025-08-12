USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?

Отдел спорта
16:06 783

Сегодня в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионами Азербайджана и Северной Македонии - «Карабахом» и «Шкендией».

Встречу будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели.

В первой игре в Скопье «Карабах» выиграл со счетом 1:0.

Если «Карабах» пройдет «Шкендию», то в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «Лудогорец» (Болгария) - «Ференцварош» (Венгрия). В случае же поражения чемпион Азербайджана сыграет в плей-офф Лиги Европы с неудачником этой пары. Первая игра в болгарском Разграде завершилась со счетом 0:0. Ответная встреча в Будапеште начнется сегодня в 22:15 по бакинскому времени.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 2256
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6064
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 296
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 597
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 784
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3873
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2389
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 5992
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4063
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3098
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15034

ЭТО ВАЖНО

