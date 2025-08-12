Горы Непала станут бесплатными для альпинистов

USD 1.7000
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Непал в ближайшие два года не будет брать с альпинистов плату за восхождение на вершины 97 гималайских гор, чтобы стимулировать туризм в отдаленные и менее благополучные районы страны и привлечь туда альпинистов. Об этом пишет BBC.

При этом плата за разрешение на восхождение на Эверест, высочайшую вершину мира, в пик сезона с сентября вырастет до 15 тысяч долларов — это первое повышение почти за 10 лет. Объявляя о своем решении, Министерство туризма Непала выразило надежду, что инициатива привлечет внимание к «неизведанным туристическим продуктам и направлениям».

Альпинизм — важный источник дохода для Непала, на территории которого находятся восемь из 10 самых высоких гор мира. В прошлом году сборы за восхождение принесли 5,9 млн долларов США, более трех четвертей этой суммы пришлось на Эверест.

Вершины, на которые можно будет подняться бесплатно, расположены в западных непальских провинциях Карнали-Прадеш и Судурпашчим-Прадеш. Их высота — от 5970 метров до 7132 метров. Обе эти провинции относятся к числу самых бедных и наименее развитых регионов страны.

«Несмотря на захватывающую дух красоту этих гор, число туристов и альпинистов здесь очень мало из-за сложного доступа. Мы надеемся, что отмена платы за восхождение поможет изменить ситуацию», — сказал Химал Гаутам, директор департамента туризма Непала.

Пока неясно, планируют ли власти улучшить инфраструктуру и транспортное сообщение с этими отдаленными районами. Неясно также, насколько успешно местные власти справятся с наплывом альпинистов, если инициатива бесплатного восхождения будет реализована.

