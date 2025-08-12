USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Рабские условия северокорейских рабочих в России

Сбежавшие с российских строек северокорейские рабочие рассказали, что их фактически использовали как «рабов», заставляя трудиться без выходных по 18 часов в сутки. Шесть человек описали BBC одну и ту же схему: подъем в шесть утра, затем непрерывная работа на возведении многоквартирных домов до двух часов ночи. За весь год им полагалось всего два выходных дня.

Один из рабочих, представившийся Джином (имена изменены), сообщил, что прибыл на Дальний Восток России самолетом. До стройки его сопровождал сотрудник северокорейских спецслужб, который строго приказал «не разговаривать ни с кем и ни на что не смотреть». «Внешний мир — наш враг», — процитировал его Джин. По его словам, на стройплощадке северокорейцев называли «рабами» и «машинами, которые умеют говорить». Основная часть зарплаты уходила в казну КНДР, а оставшиеся 100–200 долларов не выдавались до возвращения домой, чтобы исключить побеги. В какой-то момент начальник заявил, что и этих денег он может не увидеть, так как они нужны государству, и тогда Джин решился на побег.

Все собеседники издания отметили, что находились на стройках под круглосуточным наблюдением агентов Департамента государственной безопасности (ДГБ) КНДР. Спали они в грязных, переполненных контейнерах, либо прямо на полу недостроенных домов, натянув брезент на дверные проемы, чтобы защититься от холода.

«Некоторые уходили с рабочего места, чтобы хоть немного поспать днем, или засыпали стоя, но начальники находили их и избивали. Казалось, мы умираем», — рассказал рабочий Чан. Другой беглец вспоминал, что однажды упал с четырехметровой высоты и сильно травмировал лицо, но ему все равно не разрешили покинуть стройку, чтобы обратиться в больницу.

Профессор Университета Донг-А (Южная Корея) Кан Дон Ван, беседовавший с северокорейскими рабочими в России, подчеркнул, что они трудятся в крайне опасных условиях: «Ночью свет отключают и они работают в темноте, почти без средств защиты». Он добавил, что помимо физического контроля сотрудники ДГБ проводят с ними идеологические занятия и «сеансы самокритики», где нужно подтверждать лояльность Ким Чен Ыну и записывать свои ошибки. При этом сейчас рабочих почти не отпускают со стройплощадок даже небольшими группами, как это было раньше.

По данным южнокорейской разведки, в 2024 году КНДР направила в Россию более 10 тысяч своих граждан, а в 2025-м ожидается прибытие еще около 50 тысяч. Большинство из них задействованы на стройках, остальные — на швейных фабриках и в IT-центрах.

«Россия сейчас остро нуждается в рабочей силе, и северокорейцы становятся идеальным решением. Они дешевы, трудолюбивы и не создают проблем», — отметил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

