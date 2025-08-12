USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Нефть снова в цене: ОПЕК повышает прогноз

16:29 281

Мировой спрос на нефть в 2025 году прогнозируется на уровне 1,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении, потребление вырастет до 105,14 млн б/с, а в 2026 году увеличится еще на 1,4 баррелей, следует из ежемесячного отчета ОПЕК.

Оценка спроса на нефть в первом квартале текущего года была незначительно понижена – на 40 тыс. б/с, до 104, 29 млн б/с, тогда как прогноз на второй квартал, напротив, увеличен на те же 40 тыс. – до 104,34 млн. Прогнозы на третий и четвертый кварталы остались без изменений – 105,53 и 106,36 млн баррелей в сутки соответственно.

Фактические показатели спроса на нефть в первом квартале 2025 года оказались ниже ожиданий в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Азиатско-Тихоокеанского региона и вне ОЭСР, однако это было в значительной мере компенсировано более высокими, чем предполагалось, объемами в Северной и Южной Америке, а также в Европе. Аналогичная ситуация наблюдается и во втором квартале: снижение прогноза для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая и Индии сбалансировалось повышением оценки для Европы и Ближнего Востока, отмечают аналитики ОПЕК.

На фоне ожидаемого улучшения экономической динамики в странах ОЭСР в Америке и Европе, а также на Ближнем Востоке и в Африке прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году был повышен на 100 тыс. баррелей в сутки – до 1,4 млн, что предполагает общее потребление на уровне 106,52 млн б/с.

Запасы нефти сократились на 9,6 млн баррелей – до 1,348 млрд, в то время как запасы нефтепродуктов увеличились на 6,3 млн – до 1,441 млрд баррелей. В годовом сопоставлении коммерческие запасы нефти оказались на 12,2 млн баррелей ниже, чем в июне 2024 года, и на 117,4 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения. Запасы нефтепродуктов также остались на пониженном уровне — на 45,7 млн баррелей меньше, чем год назад, и на 41,2 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015–2019 годы.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 2268
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6073
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 304
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 601
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 786
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3877
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2398
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 6000
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4063
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3100
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15035

