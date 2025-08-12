Сербский премьер Джуро Мацут под давлением Запада планирует отправить в отставку некоторых пророссийских политиков. Об этом сообщил ТАСС сербский источник.

«Премьер-министр Сербии Джуро Мацут, находясь под давлением Запада, планирует в начале следующей недели провести перестановки в своем кабинете и отправить в отставку руководителя аппарата и советника по национальной безопасности Милоша Анджича, старшего советника по внешней политике Александру Николич, заместителя руководителя аппарата Ану Йованчич и старшего советника Биляану Богичевич», - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти люди считаются пророссийскими политиками и ранее работали в кабинете бывшего вице-премьера Сербии Александара Вулина. «Все они - сербские «силовики» с опытом работы в структурах безопасности, начавшие карьеру в Министерстве внутренних дел», - информировал источник ТАСС.

«Этим шагом Запад пытается ослабить связи Сербии с Россией, - заявил он. - Кабинет премьер-министра может фактически заблокировать любые решения правительства, включая вопросы, касающиеся санкций или антироссийских деклараций. Таким образом, если эти люди будут отстранены, в правительстве не останется никого, кто мог бы препятствовать принятию антироссийских решений».

При этом собеседник агентства уточнил, что президент Сербии Александар Вучич в этом процессе участия не принимает.