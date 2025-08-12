Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии

В ночь на 12 августа в районе Тель-Мааз на востоке Алеппо произошли ожесточенные столкновения между сирийской армией и двумя группами курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС), сообщает агентство SANA.

По данным Минобороны Сирии, попытка прорыва СДС привела к бою, в результате которого погиб один военнослужащий.

В ведомстве отметили, что обострение ситуации связано с регулярными обстрелами армейских позиций в районах Манбиджа и Дейр-Хафира, а также с блокированием дорог к Алеппо у развязки Лерамон.

По словам представителей Минобороны, такие действия курдских сил «полностью игнорируют ранее достигнутые договоренности с сирийским правительством».