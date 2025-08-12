Украина отказалась отдавать свои территории

Украина не рассматривает сценарии, предусматривающие передачу России части территорий в обмен на завершение войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским.

«Президент Владимир Зеленский уже публично предоставил ответ, а это - конституция Украины», - сказал он.

По его словам, Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права. Сибига подчеркнул, что на данном этапе приоритетом является введение режима прекращения огня, который станет фундаментом для дальнейших переговоров.

Он напомнил, что пять месяцев назад Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа о безоговорочном перемирии и теперь ждет аналогичного согласия от России.

«И конечно, что мы ждем и вовлеченность, и лидерство Соединенных Штатов, и мы благодарны за эти усилия», - подытожил он.

Между тем ТАСС со ссылкой на источники пишет, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на Аляску в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.