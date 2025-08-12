USD 1.7000
Украина отказалась отдавать свои территории

16:39 729

Украина не рассматривает сценарии, предусматривающие передачу России части территорий в обмен на завершение войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским.

«Президент Владимир Зеленский уже публично предоставил ответ, а это - конституция Украины», - сказал он.

По его словам, Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права. Сибига подчеркнул, что на данном этапе приоритетом является введение режима прекращения огня, который станет фундаментом для дальнейших переговоров.

Он напомнил, что пять месяцев назад Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа о безоговорочном перемирии и теперь ждет аналогичного согласия от России.

«И конечно, что мы ждем и вовлеченность, и лидерство Соединенных Штатов, и мы благодарны за эти усилия», - подытожил он.

Между тем ТАСС со ссылкой на источники пишет, что президент Украины Владимир Зеленский не приедет на Аляску в день встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. 

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 2276
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6083
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 310
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 605
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 792
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3881
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2401
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 6005
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4065
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3101
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15037

