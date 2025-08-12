USD 1.7000
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Золото отыграло падение после слов Трампа

Цены на золото во вторник растут, отыгрывая падение накануне, на фоне ожиданий данных по инфляции в США, от которых инвесторы ждут сигналов о сроках снижения ставки ФРС, сообщает Reuters.

К 13:52 по бакинскому времени спотовая цена на золото поднялась на 0,06%, достигнув $3 346,42 за тройскую унцию. Накануне драгметалл подешевел на 1,6%, опустившись до минимального уровня за более чем неделю, а фьючерсы потеряли более 2% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что импортные пошлины на золотые слитки вводиться не будут.

Палладий вырос в цене на 1,4%, до $1 151,49 за унцию, серебро прибавило 0,37% — до $37,75. Платина также подорожала на 0,77%, достигнув $1 337,03 за унцию.

Министерство труда во вторник сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в июле увеличился на 2,7% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста не изменились по сравнению с июнем. Аналитики ожидали ускорения инфляции до 2,8%.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
