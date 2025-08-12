Золото отыграло падение после слов Трампа

Цены на золото во вторник растут, отыгрывая падение накануне, на фоне ожиданий данных по инфляции в США, от которых инвесторы ждут сигналов о сроках снижения ставки ФРС, сообщает Reuters.

К 13:52 по бакинскому времени спотовая цена на золото поднялась на 0,06%, достигнув $3 346,42 за тройскую унцию. Накануне драгметалл подешевел на 1,6%, опустившись до минимального уровня за более чем неделю, а фьючерсы потеряли более 2% после заявления президента США Дональда Трампа о том, что импортные пошлины на золотые слитки вводиться не будут.

Палладий вырос в цене на 1,4%, до $1 151,49 за унцию, серебро прибавило 0,37% — до $37,75. Платина также подорожала на 0,77%, достигнув $1 337,03 за унцию.

Министерство труда во вторник сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в США в июле увеличился на 2,7% в годовом выражении. Таким образом, темпы роста не изменились по сравнению с июнем. Аналитики ожидали ускорения инфляции до 2,8%.