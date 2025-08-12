Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха

Швейцарское правительство присоединилось к санкциям ЕС против ряда физических и юридических лиц из Беларуси и Молдовы за связи с Россией. Об этом сообщило Министерство экономики, образования и науки Швейцарии.
В черный список внесены восемь белорусских предприятий оборонной промышленности, а также семь физлиц и три юрлица из Молдовы, которые, по утверждению швейцарской стороны, причастны к попыткам России оказать влияние на референдум Молдовы о членстве в ЕС и президентские выборы 2024 года.
Швейцария также ввела рестрикции против молдавского пророссийского политического блока оппозиционных партий «Победа» и Культурно-образовательного центра Молдовы, созданных олигархом Иланом Шором, говорится в сообщении пресс-службы правительства Швейцарии на его сайте.
Помимо этих двух организаций под ограничения также подпали 15 юридических и физических лиц, которых власти страны обвиняют в сотрудничестве с находящимся под персональными санкциями Шором.
Швейцария вслед за ЕС расширила собственные санкции, включив в санкционный список 14 физлиц и 41 юридическое лицо из РФ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Швейцарии.
В санкционный список попали 105 гражданских судов из третьих стран. Кроме того, на 26 компаний были наложены более строгие ограничения экспортного контроля.
Санкции вступают в силу 12 августа вечером.