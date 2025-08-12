Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха

Швейцарское правительство присоединилось к санкциям ЕС против ряда физических и юридических лиц из Беларуси и Молдовы за связи с Россией. Об этом сообщило Министерство экономики, образования и науки Швейцарии.

В черный список внесены восемь белорусских предприятий оборонной промышленности, а также семь физлиц и три юрлица из Молдовы, которые, по утверждению швейцарской стороны, причастны к попыткам России оказать влияние на референдум Молдовы о членстве в ЕС и президентские выборы 2024 года.

Швейцария также ввела рестрикции против молдавского пророссийского политического блока оппозиционных партий «Победа» и Культурно-образовательного центра Молдовы, созданных олигархом Иланом Шором, говорится в сообщении пресс-службы правительства Швейцарии на его сайте.

Помимо этих двух организаций под ограничения также подпали 15 юридических и физических лиц, которых власти страны обвиняют в сотрудничестве с находящимся под персональными санкциями Шором.