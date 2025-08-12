USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха

обновлено 17:00
17:00 312

Швейцарское правительство присоединилось к санкциям ЕС против ряда физических и юридических лиц из Беларуси и Молдовы за связи с Россией. Об этом сообщило Министерство экономики, образования и науки Швейцарии.

В черный список внесены восемь белорусских предприятий оборонной промышленности, а также семь физлиц и три юрлица из Молдовы, которые, по утверждению швейцарской стороны, причастны к попыткам России оказать влияние на референдум Молдовы о членстве в ЕС и президентские выборы 2024 года.

Швейцария также ввела рестрикции против молдавского пророссийского политического блока оппозиционных партий «Победа» и Культурно-образовательного центра Молдовы, созданных олигархом Иланом Шором, говорится в сообщении пресс-службы правительства Швейцарии на его сайте.

Помимо этих двух организаций под ограничения также подпали 15 юридических и физических лиц, которых власти страны обвиняют в сотрудничестве с находящимся под персональными санкциями Шором.

*** 16:49 

Швейцария вслед за ЕС расширила собственные санкции, включив в санкционный список 14 физлиц и 41 юридическое лицо из РФ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Швейцарии.

В санкционный список попали 105 гражданских судов из третьих стран. Кроме того, на 26 компаний были наложены более строгие ограничения экспортного контроля.

Санкции вступают в силу 12 августа вечером.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 2279
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6085
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 313
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 605
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 795
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3883
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2404
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 6007
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4065
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3101
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15039

ЭТО ВАЖНО

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 2279
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске
«Шокирующее» продвижение россиян в Покровске все еще актуально
15:37 6085
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 313
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
Ожесточенные бои между курдами и военными в Сирии
16:31 605
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
«Карабах» против «Шкендии». Кто выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов?
16:06 795
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
Неравный бой Пезешкиана из-за Зангезура
14:26 3883
Грядет новая война между Ираном и Израилем
Грядет новая война между Ираном и Израилем
15:01 2404
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 6007
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
Трамп: Алиев и Пашинян теперь мои хорошие друзья!
10:22 4065
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
Американская EPAM Systems – глобальный лидер в ИТ и цифровой трансформации приходит в Азербайджан
13:05 3101
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева…
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
00:23 15039
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться