Иран там. Иран никуда не уходит

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани провел переговоры в Багдаде со своим иракским коллегой Касимом аль-Араджи в понедельник, чтобы обсудить укрепление двустороннего сотрудничества.
Труба, по которой текли не только газ и электричество, но и власть Тегерана над Багдадом, дала течь. После многих лет тотального доминирования Иран столкнулся с беспрецедентным вызовом в Ираке. Суверенитет – слово, которое теперь носит премьер Судани не как формальность, а как боевое знамя. Багдад решительно выдворяет «Хашд аш-Шааби» из-под иранской пяты, ловит каждый газовый чих из Тегерана и протягивает руку вчерашним врагам в Эр-Рияде.
Но в это же время тихо за кулисами парламентских комитетов, через наличные динары в карманах политиков, через остатки сохранивших лояльность Ирану и своих «прокси», затаившихся в госструктурах, Тегеран стремится перегруппироваться. Ставки для сторон высоки как никогда: проиграет Иран – рухнет вся его региональная стратегия. А проиграет Ирак – его хрупкая независимость снова станет фикцией. Перед нами новый раунд Большой Игры Ирана в Месопотамии, отсчет которому дает дебютный визит в Багдад новоназначенного секретаря ВСНБ Ирана Али Лариджани.
Из множества рычагов влияния на Багдад, любовно и тщательно создававшихся здесь со времен Касема Сулеймани с 2003 года, Тегеран сумел сохранить не так уж много, но вполне качественных. Первый – это товарооборот, который, по последним данным, достигает 12,7 миллиарда долларов ежегодно, что делает Иран вторым крупнейшим источником несырьевого импорта для Ирака после Китая.
Из них 30% иракского импорта - молочные продукты, фрукты, зерно, позволяющие Ираку обеспечивать собственную продовольственную безопасность, особенно сейчас, когда климатические кризисы бьют по нему чуть ли не ежегодно. Еще 40% - это как прямые поставки электроэнергии, обеспечивающие 7% иракского потребления, так и газа для местных ТЭЦ, позволяющих Багдаду обеспечивать 40% собственной генерации.
Всего Иран поставляет 2200 видов товаров — от промышленных изделий до медикаментов, покрывая базовые потребности иракского рынка. Иными словами, товарооборот Багдада с Тегераном – это не просто коммерческий поток, а системный элемент экономики Ирака, влияющий на его социальную стабильность.
А второй рычаг – это часть проиранского ополчения «Хашд аш-Шааби», «Народной мобилизации», которой удалось интегрироваться в госаппарат Ирака и сохранить, а отчасти и преумножить там свое политическое влияние.
И хотя четыре крупные фракции, располагающие примерно 15 тыс. штыков, вышли из «народной мобилизации», перейдя в подчинение аятолле Али Систани и командования иракской армии, а быть «проиранским» в сегодняшнем Ираке крайне непопулярно – говорить об ослаблении иранских прокси в стране как минимум преждевременно. Блок «Аль-Фатх», представляющий интересы «Хашд аш-Шааби», контролирует 47 мест в иракском парламенте, что делает его одной из крупнейших фракций в политическом поле страны.
Численность вооруженных групп «Народной мобилизации», по данным, которые предоставляет их руководство, составляет 238 тысяч бойцов, что делает их третьей по величине вооруженной силой в Ираке после местной армии и МВД. И хотя примерно пятая-шестая часть этого списка, по давней местной традиции откровенные «мертвые души», попавшие туда ради начисления выплат из госбюджета, сила все равно значительная и способная, случись что, способна причинить немало неприятностей официальным властям. Плюс 3,56 триллиона динаров выплат иранским прокси из иракской казны – вот броня иранских лоялистов в Ираке против реформ Судани, стремящегося вырваться из «удушающих объятий» Тегерана.
Кстати, пример тому был совсем недавно, когда произошли локальные вооруженные столкновения между бойцами «Хашд» и полицией в Багдаде. Иранским прокси не понравилось, что на пост заместителя министра Багдад хочет назначить «неправильную кандидатуру», которая затруднит им доступ к финансовому потоку из бюджета - вот и вышли выразить свое несогласие этому решению с оружием в руках. Кстати, вполне успешно, их требования были приняты.
И все это потому, что тайный поток из Тегерана наличных динаров в карманы лояльных Ирану элементов в Багдаде сократился, но не пересох вовсе. Что позволяет «Хашд аш-Шааби» балансировать в непростой игре: с одной стороны, оставаясь «государством в государстве», контролируя до 30% силового аппарата и имея прямое представительство в парламенте, позиционировать себя «защитником иракского суверенитета от иностранного вдавления». А с другой – выступать инструментом иранского влияния. Тактика не оригинальная и достаточно отработанная, достаточно посмотреть на поведение другого иранского прокси – «Хезболлы» в Ливане. Можно предположить, что следующий визит Лариджани будет именно в Бейрут.
Но есть нюанс. Ирак практически не звучит в публичных заявлениях Трампа, что совершенно не означает утрату Вашингтоном интереса к нему, в первую очередь, как одной из баз иранской «Оси сопротивления» в регионе. Американцы не ослабляют давления на Багдад, причем давления в болезненных для Тегерана точках. То требуя от иракских властей ограничить импорт иранской энергии, переключившись на поставки из монархий Залива, то настаивая на том, чтобы прекратить выплаты из госбюджета Ирака иранским прокси. Причем не просто ставит ультиматум, как можно было бы ожидать, а предлагая выгодные для Багдада финансовые условия. Лозунг Вашингтона на сегодняшний день прост и, к счастью, не зависит от политической конъюнктуры хозяина Белого дома: «Ирану в Ираке места нет!»
К чему иракские власти в последнее время все больше начинают прислушиваться. Что, естественно, совершенно неприемлемо для Тегерана. Ведь его влияние в Ираке, помимо политических аспектов, имеет еще и цену, выраженную в долларах: доходы от экспорта, 5 миллиардов ежегодных платежей за поставки электричества и газа, ну и перекладывание иранских расходов на содержание своих прокси на иракский бюджет.
По сути, иранское влияние в Ираке выгодно Тегерану как политически, так и финансово. Поэтому он всеми силами попытается его сохранить, в чем и заключается главная задача поездки Лариджани, которая станет для него своего рода проверкой «на профпригодность». Поскольку попытка сохранить влияние Тегерана в Багдаде сегодня требует не привычного ему открытого натиска, а кропотливой, в чем-то даже подпольной работы. Ситуация для Ирана изменилась – его попытки восстановить свое былое влияние сталкиваются с беспрецедентным сопротивлением иракского государства и общества, а значит, перешло для Тегерана в более скрытую и рискованную фазу реванша.
Будет ли она успешной, сумеет ли Тегеран вернуть былую власть над ставшим внезапно мятежным соседом – вопрос открытый. Как и этот: сумеет ли Багдад скинуть с себя «тегеранскую удавку»?