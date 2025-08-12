Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги

Как сообщает haqqin.az, ранее Садыг Дадашзаде организовывал паломнические туры в Мешхед и Кербелу. Однако в последнее время дела мужчины не шли в гору, и у него накопились значительные долги. 24 сентября прошлого года земляк Дадашзаде Амрах Байрамов обратился к нему с просьбой организовать поездку в Мешхед и Кербелу. Садыг решил воспользоваться этим как возможностью вернуть долги. Он взял у Амраха 2160 манатов за поездку, но своего обещания не выполнил.

Обвиняемый признал себя виновным и заявил, что сожалеет о содеянном. В своих показаниях он сказал, что, чтобы выплатить долги, начал объявлять всем о якобы организации тура и собирать людей: «Мне нужно было срочно вернуть долги. Поэтому с кем договаривался — сразу брал деньги и отдавал кредиторам. Амрах сказал, что хочет вместе с отцом отправиться в святые места, и попросил меня их отвезти. Мы встретились у его отца дома, и чтобы быстрее получить деньги, я пообещал, что мы поедем через 15–20 дней, хотя знал, что это нереально. Я сообщил, что за каждого (паломника) нужно заплатить 1080 манатов. Амрах прямо там передал мне 2160 манатов».

По словам обвиняемого, деньги, полученные под предлогом паломничества, он потратил на личные нужды и частично погасил долги. Он пытался найти и других людей, которых можно было бы обмануть таким же образом, но не смог. Все это время Амрах звонил ему каждый день и спрашивал, когда они отправятся в поездку. Садыг уверял, что это будет скоро. Он даже несколько раз говорил Амраху и его отцу взять сумки и паспорта и ждать его в центре Астары, но в тот же день отключал телефоны. Позже он говорил, что у него якобы случились проблемы, поэтому он не смог приехать. Эта ситуация повторялась несколько раз. Когда Амрах и его отец поняли, что их обманули и потребовали вернуть деньги, Садыг отключил телефон и стал скрываться. После обращения в полицию мошенник был привлечен к ответственности. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Астаринский районный суд приговорил Садыга Дадашзаде к 2 годам лишения свободы.