USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…
Новость дня
Из пакта Алиев-Пашинян-Трамп: Азербайджан и Армения наладят дипотношения, никаких иностранных войск…

Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги

Инара Рафикгызы
17:11 1500

Завершился судебный процесс по уголовному делу 28-летнего Садыга Дадашзаде, обвиняемого в мошенничестве в отношении своих земляков, которым дал ложное обещание организовать поездку в священные для шиитов города Мешхед и Кербела.

Как сообщает haqqin.az, ранее Садыг Дадашзаде организовывал паломнические туры в Мешхед и Кербелу. Однако в последнее время дела мужчины не шли в гору, и у него накопились значительные долги. 24 сентября прошлого года земляк Дадашзаде Амрах Байрамов обратился к нему с просьбой организовать поездку в Мешхед и Кербелу. Садыг решил воспользоваться этим как возможностью вернуть долги. Он взял у Амраха 2160 манатов за поездку, но своего обещания не выполнил.

Обвиняемый признал себя виновным и заявил, что сожалеет о содеянном. В своих показаниях он сказал, что, чтобы выплатить долги, начал объявлять всем о якобы организации тура и собирать людей: «Мне нужно было срочно вернуть долги. Поэтому с кем договаривался — сразу брал деньги и отдавал кредиторам. Амрах сказал, что хочет вместе с отцом отправиться в святые места, и попросил меня их отвезти. Мы встретились у его отца дома, и чтобы быстрее получить деньги, я пообещал, что мы поедем через 15–20 дней, хотя знал, что это нереально. Я сообщил, что за каждого (паломника) нужно заплатить 1080 манатов. Амрах прямо там передал мне 2160 манатов».

По словам обвиняемого, деньги, полученные под предлогом паломничества, он потратил на личные нужды и частично погасил долги. Он пытался найти и других людей, которых можно было бы обмануть таким же образом, но не смог. Все это время Амрах звонил ему каждый день и спрашивал, когда они отправятся в поездку. Садыг уверял, что это будет скоро. Он даже несколько раз говорил Амраху и его отцу взять сумки и паспорта и ждать его в центре Астары, но в тот же день отключал телефоны. Позже он говорил, что у него якобы случились проблемы, поэтому он не смог приехать. Эта ситуация повторялась несколько раз. Когда Амрах и его отец поняли, что их обманули и потребовали вернуть деньги, Садыг отключил телефон и стал скрываться. После обращения в полицию мошенник был привлечен к ответственности. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Астаринский районный суд приговорил Садыга Дадашзаде к 2 годам лишения свободы.

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4445
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 615
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8164
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 507
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1367
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1172
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1792
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7302
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1686
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1501
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1426

ЭТО ВАЖНО

Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости
Сына экс-министра не подпускают к унаследованной недвижимости «Ширзад Аскеров угрожает мне…»
15:57 4445
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
Байрамов и Мирзоян обсудили Вашингтонскую декларацию
18:36 615
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск
Украинцы срочно перебрасывают дополнительные войска в Покровск обновлено 18:20
18:20 8164
Пезешкиан посетит Армению
Пезешкиан посетит Армению
18:27 507
Пылает порт Запорожской АЭС
Пылает порт Запорожской АЭС ФОТО
18:05 1367
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее
В Азербайджане работать стало лучше, работать стало веселее официоз рапортует
17:46 1172
Иран там. Иран никуда не уходит
Иран там. Иран никуда не уходит наша аналитика
17:05 1792
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
Русский идеолог о провале политики России на Кавказе: виновные должны ответить!
13:20 7302
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
Мир через силу. Почему Путин согласился на встречу с Трампом?
17:10 1686
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
Дадашзаде стал мошенником, чтобы вернуть долги
17:11 1501
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха
Швейцария ввела санкции против людей пророссийского олигарха обновлено 17:00
17:00 1426
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться